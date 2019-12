Na 40 jaar geen open dag bij de Kaarsenfabriek: brand gooit roet in het eten

BREDA - Voor veel Bredanaars is het een traditie: het weekend voor de kerstvakantie een bezoekje brengen aan de open dag van de kaarsenfabriek aan de Franse Akker. Maar dit jaar wordt de traditie na 40 jaar doorbroken. De brand die eind februari woedde in het pand gooit roet in het eten.

Met engelengeduld kaarsen dompelen, die je vervolgens in je twee favoriete kleuren kan laten dompelen. Je ogen uitkijken bij de machines waarin de lonten worden gesneden en de kaarsen vervolgens handmatig in doosjes worden gestopt. Een gokje wagen bij de gigantische kaars en een prijs winnen als je raadt hoe lang die kan branden. En natuurlijk vlak voor de kerst een aantal mooie kaarsen uitzoeken en mee naar huis nemen. Voor veel Bredanaars klinkt het allemaal erg herkenbaar. De open dagen bij de Bredase Kaarsenfabriek zijn al veertig jaar traditie en worden altijd drukbezocht.

Brand

Dit jaar wordt de traditie doorbroken. Dit weekend kunnen Bredanaars voor het eerst in veertig jaar níet terecht bij de fabriek voor een open dag. Het bedrijf moest noodgedwongen een streep zetten door het evenement omdat er nog te hard wordt gewerkt aan de herbouw van het pand. Dat is het resultaat van een flinke brand die in februari 2019 woedde in het gebouw aan de Franse Akker, laat de kaarsenfabriek op haar website weten. Ook door de fabrieksverkopen is een streep gezet.