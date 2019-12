Oude rechtbank opent deuren voor rondleidingen in kerstvakantie

BREDA - Tijdens de kerstvakantie kunnen bezoekers een uniek kijkje nemen in de oude rechtbank. Een gids vertelt bijzondere verhalen en toont de zittingszalen.

Voor veel Bredanaars is de rechtbank aan de Sluissingel een bekend gebouw. Toch zijn veel van hen hier waarschijnlijk nog nooit binnen geweest. De Gemeente Breda is sinds eind mei eigenaar van het pand en heeft de voormalige rechtbanklocatie aangekocht als ontwikkellocatie.

Tijdens de kerstvakantie vertelt een gids van Breda Promotions verhalen uit de rechtbankgeschiedenis en laat de zittingszalen en het cellencomplex zien. Bekijk de expositie 'Volg 'Vrouwe Justitia' door Breda' en doe de 'Misdaad & Straf' quiz.

De rondleidingen vinden plaats op vrijdag 20 december, vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari. De duur van een rondleiding is gemiddeld een uur.

Aanmelden is verplicht via info@bredapromotions.nl. In 2020 is er elke eerste vrijdag en derde zaterdag een gratis rondleiding in de oude rechtbank.