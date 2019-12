Kelly over 12,5 jaar ChaTime: 'Op bezoek gaan bij NAC, dat doe je anders niet zomaar'

BREDA - Kinderen uit alle wijken van Breda met elkaar in contact brengen én ze enthousiast maken over journalistiek. Met dat doel richtte Lidia van Hooijdonk 12,5 jaar geleden het magazine ChaTime op: een magazine voor en door kinderen. Maar zonder de razende reporters was dat natuurlijk niet gelukt. Eén van hen is Kelly.

In het kort: wie ben je, en wat doe je tegenwoordig?

Ik ben Kelly Joosen, Ik ben 20 jaar. Ik woon in Geertruidenberg. Ik zit op school en volg de opleiding helpende zorg en welzijn, in december heb ik mijn diploma. Ik werk bij de jumbo als kassamedewerker. In mijn vrije tijd ben ik bij mijn vriend. Af en toe zet ik nagels. Met vrienden doen we ook heel vaak een drankje.

Wanneer was jij een razende reporter bij Lidia?

Ik ben begonnen op de basisschool in groep 5 en ben toen doorgegaan tot groep 7 of 8, dat was altijd op een woensdagmiddag. Dat was ongeveer 10 jaar geleden.

Wat heb je geleerd van je tijd bij ChaTime?

Ik heb bij Chatime geleerd dat je voor leuke dingen open moet staan om te ontdekken.

Wat is je mooiste herinnering aan ChaTime?

Ik vond het super leuk om nieuwe dingen te ontdekken bijvoorbeeld om naar Den Haag te gaan of een taart bakken bij een echte bakker en naar NAC. En zo hebben we nog meer leuke dingen gedaan.

Raad je het kinderen aan om zich aan te sluiten bij ChaTime? En waarom?

Ja zeker! Je bent een ervaring rijker zeker als je 10 jaar bent. En het helpt je echt om bijvoorbeeld een spreekbeurt te houden in de klas. Want je leert bij Chatime mensen interviewen.

Wat is ChaTime?

ChaTime is een magazine en website voor en door kinderen. ChaTime werkt onder andere met het basisonderwijs in Breda met groep 5 t/m groep 8. Leeftijd: 8 tot 12 jaar. ChaTime leert op een eigentijdse en educatieve en afwisselende manier kinderen hoe leuk en belangrijk het is om met taal, lezen en schrijven om te gaan.