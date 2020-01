Ndidi over 12,5 jaar ChaTime: 'Voor een presentatie op school was ik niet meer bang'

BREDA - Kinderen uit alle wijken van Breda met elkaar in contact brengen én ze enthousiast maken over journalistiek. Met dat doel richtte Lidia van Hooijdonk 12,5 jaar geleden het magazine ChaTime op: een magazine voor en door kinderen. Maar zonder de razende reporters was dat natuurlijk niet gelukt. Eén van hen is Ndidi.

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Ndidi Obi (16 jaar oud) en ik kom uit Breda. Ik zit op het Vitalis College in Breda en studeer Maatschappelijke Zorg.

Waneer was jij een razende reporter bij Lidia?

In 2009 begon ik bij Chatime als reporter. Ik was toen pas 6 jaar oud en eigenlijk mag je pas als reporter beginnen als je 8 jaar bent. Mijn broer Denzel (22 jaar oud) en Chike (18 jaar oud) waren toen al reporters. Eigenlijk stond ik altijd via de "zijlijn" toe te kijken hoe zij dit deden, ik wou zo graag mee doen! Lidia vond mij toen heel schattig en leuk waardoor ik op mijn 6de levensjaar al als reporter mocht meedoen. Wat was ik blij!

Wat heb je geleerd van je tijd bij Chatime?

Ik heb heel veel geleerd van ChaTime, maar zeker ook van Lidia! Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe ik mij goed kan verwoorden. Dit is natuurlijk heel handig, door dit heb ik ook nooit angst gehad bij bijvoorbeeld een presentatie geven op school. Ook heb ik geleerd hoe ik vragen moet stellen, hoe ik door moet vragen en ik ben er ook heel veel door gaan socialiseren. Ik was in het begin van ChaTime schrijvende pers, maar inmiddels mocht ik meewerken aan het jubileumfilmpje, wow, dat is echt niet te vergelijken. Filmpjes maken is zo heel veel moeilijker en wat een geduld moet je daar voor hebben.

Wat is je mooiste herinnering aan Chatime?

Ik heb echt super veel gedaan bij ChaTime, maar wat me toch altijd wel bijblijft zijn de twee modeshows die ik heb gedaan en naar de Koepel (oud gevangenis in Breda).

Raad je het kinderen aan om zich aan te sluiten bij Chatime? En waarom?

Ik raad het 100% aan! Je doet zoveel leuke dingen, maar tegelijkertijd leer je ook heel veel. Chatime is een plek voor alle kinderen maakt niet uit in welke situatie ze zitten arm, rijk, dik, dun, lang of kort en dit vind ik het mooie aan Chatime. Er wordt geen onderscheid gemaakt!

Wat is ChaTime?

ChaTime is een magazine en website voor en door kinderen. ChaTime werkt onder andere met het basisonderwijs in Breda met groep 5 t/m groep 8. Leeftijd: 8 tot 12 jaar. ChaTime leert op een eigentijdse en educatieve en afwisselende manier kinderen hoe leuk en belangrijk het is om met taal, lezen en schrijven om te gaan.