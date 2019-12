Knallend het jaar uit: dit is er te doen tijdens oud en nieuw

BREDA - Het einde van het jaar nadert. Ga je het jaar afsluiten met familie of toch met vrienden? En gezellig thuis of op stap? Om de keuze iets makkelijker te maken vind je hieronder een overzichtje van nieuwsjaarsfeesten in Breda:

Het Huisfeestje NYE | Waterstraat 5

Waar?: De Avenue, Waterstraat 5

Hoe laat?: van 23.59 uur tot 06.00 uur

Prijs: Uitverkocht!

Muziek: PLOEGENDIENST Soundmachine, SMÈRRIG Diskjochies, Hitjesdag dj team, Dok 19 Breda, Vieze Anita, Planet Disco, TrailerFest, BRAAF en Plantage B.

Last Hours | TGTHR w/ Speedy J, DJ WEF & More

Waar?: Graanbeurs, Reigerstraat 18-20

Hoe laat?: 23.59 uur tot 06.00 uur

Prijs: Phase 3 tickets 25 euro

Muziek: Techno, R&B, Burtha, UFO SOUNDSYSTEM, Dubspace

Duikboot NYE 2019

Waar?: STRND, Slingerweg 76

Hoe laat?: 22.00 uur tot 06.00 uur

Prijs: Uitverkocht!

Muziek: House, techno, disco, urban, hitjes en hiphop

MEZZ NYE

Waar?: Mezz, Keizerstraat 101

Hoe laat?: 00.30 uur tot 05.00 uur

Prijs: Regulier 20 euro

Muziek: Klassiekers uit de jaren '70 en '80

Ballroom Breda NYE 19/20 (28+)

Waar?: Old Dutch Sports bar & Restaurant, Sint Janstraat 3A

Hoe laat?: 22.00 uur tot 05.00 uur

Prijs: 25 euro

Muziek: House/Techhouse, 90's/Dance, Disco/Funk/Soul (Vinyl Only)

NYE 2020 - Proost in Breda!

Waar?: Proost in Breda, Vismarktstraat 20

Hoe laat?: 22.00 uur tot 06.00 uur

Prijs: Regular ticket 18.50 euro, VIP ticket 61.00 euro

Muziek: Namen zoals Billy The Kit, Tom & Jame, David Ghetto en Sven Gillissen

Bobby's Countdown | Bobby's Boat Breda

Waar?: Bobby's Boat Breda, Kraanstraat 7

Hoe laat?: 20.00 uur tot 02.00 uur?

Prijs: 65 euro

Muziek: Niet bekend

Bruxelles New Year's Eve Party

Waar?: Café Bruxelles, Havermarkt 5

Hoe laat?: 00.30 uur tot 06.00 uur

Prijs: 10 euro

Muziek: Van 90's tot happy hardcore, van vunzige deuntjes tot 100% NL, van Latin tot Dance Classics & van Guilty Pleasures

Cue NYE x Biggi and Diaz&Bruno | 1 januari 2020

Waar?: Cue, Visserstraat 5

Hoe laat?: 01.00 uur tot 06.00 uur

Prijs: 15 euro

Muziek: Namen zoals Biggi, Diaz & Bruno en Reggie

Happy New Year 2020 Studio Dependance

Waar?: Studio Dependace, Vismarktstraat 2

Hoe laat?: 22.00 uur tot 06.00 uur

Prijs: Regular 7.50 euro, VIP 50 euro

Muziek: Namen zoals Revolt, Sven Gillissen en Vivado