Kwetsbare kinderen uit Breda beleven hartverwarmende dag in de Efteling met Het Vergeten Kind

BREDA - 1500 kinderen beleefden vandaag, samen met hun ouders of opvoeders, een hartverwarmende dag in de Efteling. Ook een aantal Bredase kinderen waren aanwezig bij de middag georganiseerd door Het Vergeten Kind.

's Morgens rond 10.30 uur kwamen de eerste bussen vol kinderen al het parkeerterrein op rijden, vergezeld door burgemeesters en wethouders uit hun gemeente. Voor Breda was dat wethouder Marianne de Bie. Na een warm welkom door Efteling-mascotte Pardoes en andere Efteling-bewoners, renden de kinderen het park in. Voor de burgemeesters en wethouders uit de deelnemende gemeenten organiseerde Het Vergeten Kind een inspiratiesessie om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Na deze sessie voegden de lokale bestuurders zich weer bij hun inwoners om samen het prachtige park, dat in winterse sferen gehuld was, te verkennen.

Kwetsbare kinderen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om ruim 100.000 kwetsbare kinderen die wonen in een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampen met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Kinderen in deze gezinnen zijn veelal ingesloten door een veelvoud van problemen zoals schulden, psychische problemen, verslavingen en onvermogen van ouders. Stichting Het Vergeten Kind richt zich op kinderen uit deze gezinnen en organiseert het hele jaar door activiteiten, zodat deze kwetsbare kinderen weer even gewoon kind kunnen zijn.