Bredase verenigingen halen 114.000 euro op met Grote Clubactie

BREDA - Bredase verenigingen en clubs hebben dit jaar voor ruim 114.000 euro aan loten van de Grote clubactie verkocht. Van dat bedrag gaat tachtig procent naar de verenigingen zelf.

Bredase verenigingen hebben hun clubkas flink gespekt met de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. De verenigingsloterij is voor veel clubs een belangrijke bron van inkomsten. Per lot van 3,00 euro, gaat namelijk 2,40 euro naar de vereniging. Landelijk deden ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna 8.500.000 euro op door ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben gedaan dan ooit.

Grote verkopers in de gemeente Breda waren onder andere Breda Gym (11.010 euro), HV Push ( 6954 euro) en Voetbalvereniging Beek Vooruit (5592 euro). Van de bedragen die de clubs verkochten gaat 80 procent naar de verenigingskas. In Teteringen werd er onder andere veel geld opgehaald door de Hockey Club Teteringen (5592 euro) en RKVV DIA ( 6882 euro). In Ulvenhout haalde UVV 2469 euro op, en in Bavel haalde de voetbal 5856 euro op en de scouting 2334 euro. In totaal deden er in de gemeente Breda 51 verenigingen mee aan de Grote Clubactie.

Vereniging gesteund?

Iedereen die een vereniging heeft gesteund, maakt kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij, waaronder de hoofdprijs van €100.000. Check je lotnummer(s) op clubactie.nl om te kijken of er een prijs is gevallen op je lot. Het lotnummer vind je op je bankafschrijving.