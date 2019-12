Ruim tweeduizend handtekeningen voor Kerstmarkt en Braderie in het Ginneken

BREDA - De handtekeningen stromen binnen bij de petitie voor de kerstmarkt en de braderie in het Ginneken. Met de petitie wil Johan de Vos namens de 'positieve buurtbewoners' een duidelijk signaal afgeven naar de gemeente: 'Vijf dagen 'overlast' moet kunnen!'.

De Kerstmarkt in het Ginneken is de dupe geworden van een groepje 'notoire klagers', zoals het in de online petitie wordt genoemd. Daarmee wordt een groep inwoners van de wijk bedoeld die bij de gemeente hebben geklaagd over de overlast van de evenementen in de wijk. Johan de Vos van Boerke Verschuren vindt het geklaag onzin. "Het moet kunnen om 5 dagen per jaar in het Ginneken iets te organiseren wat afwijkt van de dagelijkse gang van zaken in de wijk", schrijft hij in de online petitie. En hij is duidelijk niet de enige met die mening. De petitie loopt als een trein en de handtekeningen stromen binnen sinds de petitie gisteren online verscheen.

Inmiddels heeft de petitie al tweeduizend handtekeningen, en de teller loopt nog op. De Vos hoopt dan ook op actie vanuit de gemeenteraad. Het doel van de petitie is om voor de bewuste 5 dagen in het Ginneken waarin de kerstmarkt en de braderie worden georganiseerd een vergunning te krijgen die hetzelfde is als afgelopen jaren. Bovendien willen de ondertekenaars dat de vergunning wordt vastgelegd in de nieuwe evenementennota die wordt vastgesteld in januari 2020.

Klachten

Onlangs werd bekend dat de Kerstmarkt in het Ginneken voor het eerste in 25 jaar niet doorgaat. Vanuit de VVD werden daarover vragen gesteld aan het college. De partij maakt zich zorgen over het verdwijnen van mooie evenementen uit de stad, door klachten van mensen die overlast ervaren. Die situatie speelt namelijk niet alleen in het Ginneken. Zo stond Ploegendienst ineens voor de rechter, nadat de West-Brabantse vogelwerkgroep een kortgeding had aangespannen. Het festival mocht uiteindelijk wel doorgaan. Ook Duikboot Festival werd niet gespaard. Omwonenden spanden een kort geding aan omdat volgens hen geen rekening zou zijn gehouden met het broedseizoen van de vogels en vleermuizen. Ook zou het festival voor veel geluidsoverlast zorgen. "Het is 2 voor 12. Steeds meer evenementenorganisatoren vinden het moeilijk om nog iets te organiseren in onze stad", aldus VVD-er Förster.