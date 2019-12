Nico Koevoets 10 jaar weerman voor BredaVandaag: 'Ik vind de extremen altijd mooi'

BREDA - "Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda." Dat is de zin waar de weerberichten van Nico Koevoets (53) op deze site altijd mee beginnen. Deze maand bereikt hij een mijlpaal: hij schrijft precies tien jaar weerberichten voor BredaVandaag. Maar zijn passie voor het weer, gaat veel verder terug. "Ik schreef als kind altijd alle temperaturen en de neerslag al op een in schriftje."

Nico Koevoets is twaalf jaar oud als hij zijn eerste metingen noteert in een schriftje. Terwijl zijn klasgenootjes zich maar weinig interesseren in het weer - zij willen alleen weten of het regent als ze naar school fietsen - heeft Nico er een bijzondere fascinatie voor. "Ik hield in een schriftje iedere dag bij hoe het weer was geweest. Dan schreef ik de windkracht, de temperatuur en de neerslag op enzo." Een echte verklaring voor zijn passie voor het weer, heeft Nico niet. "Ik heb wel toen ik jong was een paar bijzondere momenten meegemaakt. Bijvoorbeeld de zomer van 1976. Die was zó heet, dat we met het gezin iedere avond vanuit Hoogerheide naar Zeeland gingen om te zwemmen. Het was de enige manier om af te koelen." En ook de winter van 1978-1979 herinnert Nico zich goed. "Toen vroor het dat het kraakte. Het was de eerste keer voor me dat er écht veel sneeuw lag. Dat soort extremen wakkerden mijn interesse enorm aan."

De schriftjes van Nico. Tekst gaat verder onder de foto.

Hobbyist

Van zijn passie zijn beroep maken, deed Nico nooit. Daarvoor lagen wiskunde en natuurkunde hem niet goed genoeg. Maar als hobbyist bleef hij er altijd actief mee bezig. In 1988 stapte hij in zijn toenmalige woonplaats Hoogerheide naar de lokale krant, waarvoor hij de weerberichten mocht gaan schrijven. Dat deed hij later ook lange tijd voor het Brabants Nieuwsblad. "Dat waren heel andere tijden dan nu. Ik moest dan bellen met mijn waarnemers, en zij gaven hun metingen dan door. Vervolgens deed ik een voorspelling die ik uitwerkte op mijn typemachine. In het donker stapte ik dan op mijn fiets om dat bij de verslaggever af te leveren. Hij faxte het dan door naar de redactie." Tegenwoordig gaat dat wel anders in zijn werk. In 1997 verhuisde Nico naar Breda, waar hij sindsdien in de Haagse Beemden woont. Hij schreef er onder andere voor Haagse Beemden Digitaal, en sinds 2009 voor BredaVandaag.

"Het leuke aan de hobby is dat hij afgelopen decennia enorm is veranderd. Ik heb een digitaal weerstation, waarmee ik via een display alle relevante waardes in één oogopslag kan aflezen. En ik kan via het internet van de weerkaarten gebruik maken die de professionals ook gebruiken", vertelt Nico enthousiast. Voor BredaVandaag kan hij zijn weerbericht direct in het systeem zetten, zodat de redactie het meteen op de site kan plaatsen. "Eigenlijk hoef ik als weerman niet eens meer naar buiten toe", vertelt Nico. Waar hij vervolgens met een lach aan toevoegt, "Maar dat doe ik natuurlijk wel hoor."

Breda

Inmiddels is Nico helemaal gespecialiseerd in het verwachten van het weer in Breda en West-Brabant.. "Dat vind ik leuk om te merken. Ik ken het gebied als geen ander en weet hoe onze regio op bepaalde situaties reageert. Dat is echt ervaring, dat leer je niet zomaar aan. Daardoor zijn mijn voorspellingen altijd erg nauwkeurig." Aan sensationele voorspellingen, waagt Nico zich sowieso niet graag. "Ik vind gewoon dat het moet kloppen. Ik voorspel ook nooit meer dan vier of vijf dagen vooruit. Want dan wordt het koffiedik kijken." En als Nico zelf mocht kiezen wat voor weer het was, waar zou hij dan voor kiezen? "Als weerman kies ik dan sowieso voor extremen. Dat vind ik mooi. Brandende hitte of krakende kou. En ook een zware storm vind ik mooi. Maar dat is als weerman, hè. Privé vind ik daar weinig aan, net als de rest van Breda waarschijnlijk."