Man (29) moet een jaar de cel in voor het mishandelen van zijn dochtertje

BREDA - De 29-jarige man uit Breda die in 2014 zijn dochtertje zwaar mishandelde, krijgt twaalf maanden cel. Dat heeft de rechtbank vanmiddag besloten. Het vijf weken oude meisje lag twee weken in het ziekenhuis nadat haar vader mishandelde.

De mishandeling vond in 2014 plaats, toen de vader op het meisje moest passen terwijl de moeder naar een begrafenis was. De man stuurde haar een appje dat het meisje van de bank was gevallen. Thuis aangekomen zag de moeder dat het meisje volledig onder de blauwe plekken zat. Hierop heeft ze de huisartsenpost gebeld. Het meisje heeft uiteindelijk twee weken in het ziekenhuis gelegen, waarvan twee dagen op de intensive care.

Mishandeling

Een kinderarts concludeerde destijds dat de verwondingen van de jonge baby bijna zeker weten passen bij kindermishandeling. Volgens de rechtbank zijn de verwondingen van het kindje veroorzaakt door het meisje expres te laten vallen, in de lucht te gooien, door elkaar te schudden of tegen het hoofdje te slaan.

Uitspraak

De rechter neemt het de vader van het meisje niet alleen kwalijk dat hij een weerloze baby zo ernstig heeft mishandeld, ook wordt hem aangerekend dat hij dat niet heeft toegegeven. Hij heeft alleen onjuiste en onvolledige verklaringen gegeven om zo zelf buiten schot te blijven.

Ook is hij schuldig bevonden aan de mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Die liep een flinke hoofdwond op. De celstraf is onvoorwaardelijk, wel gaat het voorarrest er nog vanaf. Het is onduidelijk hoe lang de man al heeft vastgezeten.