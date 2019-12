Bredase herdershond na wekenlang zwerven eindelijk gevangen

BREDA - Wekenlang zwierf een herdershond door Breda. Van het Mastbos en het Ginneken tot de Haagse Beemden en station Prinsenbeek. Het dier doorkruiste de hele stad, en de dierenopvang ontving vele meldingen. Maar de hond vangen, lukte niet. Tot afgelopen zaterdag. Toen is het dier eindelijk gevangen, met behulp van een grote pot hondenkoekjes.

"Veel mensen hebben zich het lot van een herdershond die wekenlang in Breda heeft rondgezworven, aangetrokken. Onze opvang en andere instanties werden telefonisch, per mail en via social media overspoeld met (zicht)meldingen over de hond. Velen, waaronder medewerkers van onze Dierenambulance, hebben tussendoor tevergeefs een poging gewaagd de hond te vangen. Zaterdag 14 december was het dan eindelijk zover!", schrijft de dierenopvang Breda op haar website.

De rondzwervende hond doorkruiste ongeveer de hele gemeente. De eerste keer dat de hond gezien werd, liep hij door het Mastbos. Maar al snel verruilde hij het bos voor de bebouwde kom. Afgelopen weken werd hij gespot in onder andere het Ginneken, Steenakker en de Haagse Beemden. "Steeds opnieuw was de hond echter verdwenen zodra medewerkers van betrokken instanties ter plaatse kwamen."

Maar afgelopen zaterdag lukte het dan eindelijk. Op het bedrijventerrein vlakbij station Prinsenbeek werd het dier gevonden. Ook daar liet hij zich niet zomaar vangen. Maar met behulp van een vangkooi, hondenkoekjes en héél veel geduld kon het dier dan eindelijk worden gevangen. Nu heeft de hond een fijne plek in de opvang in Breda. "Wij willen iedereen die zich het lot van deze hond heeft aangetrokken en/of pogingen heeft gewaagd deze te vangen hartelijk bedanken voor hun hulp. Deze gezamenlijk inzet heeft er uiteindelijk toe geleid dat ook deze heer de feestdagen veilig en warm binnen door kan brengen", schrijft de dierenopvang Breda op haar website.