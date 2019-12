Geen bereik? Al tienduizenden klachten over flinke storing bij T-mobile

BREDA/NEDERLAND - Staat er bij jouw telefoon ook 'geen service' in de linkerbovenhoek? Dan heb je last van de grote telefoniestoring die gaande is. Sinds 14.00 uur stromen de meldingen binnen bij allestoringen.nl

De storingenkaart van Nederland licht rood op wanneer je hem opent. Alle grote providers lijken te kampen met een storing. Maar vooral de de storingengrafiek van T-Mobile laat een grote piek zien. Daar zijn het afgelopen uur al ruim 40.000 meldingen binnen gekomen. Ook KPN heeft te maken met een piek, maar daar kwamen 'slechts' 800 meldingen binnen.

Op Twitter delen veel mensen hun frustraties over de storing. De webcare van T-mobile laat weten 'keihard' te werken aan een oplossing.

Yes, scherp! We zijn er van op de hoogte en keihard aan het werken om het weer back on track te krijgen. Dank voor het melden en excuses voor het ongemak! Groet, Lois — T-Mobile Webcare (@tmobile_webcare) December 16, 2019

@tmobile_webcare misschien handig als dit gemeld wordt op de website en of app. Ik zoek namelijk al een half uur naar een officiële melding van een storing! — Dayara (@DayHanemaaijer) December 16, 2019