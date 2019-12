Bewoners Ruitersbos slachtoffer van babbeltruc: 'Er zijn gouden ringen en armbanden weg'

BREDA - Een bejaarde man is gisteravond beroofd nadat een man met een babbeltruc wist binnen te komen in zijn aanleunwoning bij verzorgingshuis Ruitersbos. Er zijn diverse sieraden gestolen. Daarom plaatste zijn bezorgde dochter Helga een waarschuwing op Facebook. 'De dader deed alsof hij de verwarming kwam maken'.

Het gaat Helga niet in de koude kleren zitten: gisterenavond is haar vader beroofd in zijn eigen woning. "Rond 18.15 uur ging mijn vader vanuit zijn aanleunwoning bij verzorgingshuis Ruitersbos het vuil wegbrengen. Terwijl hij bezig was met het scheiden van het afval, werd hij door een behulpzame man aangesproken", vertelt Helga. Toen haar vader terugkeerde naar zijn woning, liep de desbetreffende man ineens mee naar binnen. Hij zou van de gemeente of woningbouw zijn, claimde hij. "Mijn vader moest in het kleine kamertje gaan zitten en de stekker drie keer in en uit het stopcontact doen, terwijl de man door de woning liep", vertelt Helga Sprenkels-Dado. "Hij ging de slaapkamer in met een smoes dat de verwarming het niet deed en die moest controleren. Mijn vader vertrouwde het niet en heeft de man weggestuurd. De man rende toen snel weg."

Helaas kon haar vader niet meer voorkomen dat er dingen gestolen werden. "Voorzover nu bekend heeft de dader een gouden ring met Aquamarijn steen, een brede gouden armband, penning, gouden slavenarmband, gouden pinkring met diamantje en gouden speldje met een H en diamantje ontvreemd." Wie de gestolen voorwerpen tegenkomt op verkoopsites, mag de bezorgde dochter een facebookberichtje sturen.

Signalement

De vader van Helga heeft aangifte gedaan van de babbeltruc. "Dit is bovendien niet alleen bij mijn vader gebeurd. Het blijkt dat hij ook bij een andere oudere dame bij de woning is geweest. Zij heeft hem ook weggestuurd." Het zou gaan om een getinte man van rond de 40 jaar. Hij droeg een zwarte pet en donkere kleding.

De dochter roept getuigen van de babbeltruc op zich te melden. Ook hoopt ze dat er mensen met beveiligingscamera's zijn die beelden hebben van de dader. Op haar Facebookpagina komen in ieder geval veel reacties, en haar bericht is al ruim 200 keer gedeeld.