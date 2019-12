Vernieuwing in de Heuvel: voormalige theesalon aan Planciusplein tegen de vlakte

BREDA - De werkzaamheden in de Heuvel gaan maar door. Maandag zijn de woningen aan het Planciusplein, waaronder de voormalige theesalon, tegen de vlakte gegaan. In totaal verdwijnen er maar liefst 300 appartementen vanwege vernieuwing van de wijk.

De sloop is onderdeel van de opknapbeurt van de Heuvel. Die begon achttien jaar geleden al. Toen stelde de gemeente het wijkontwikkelingsplan voor de wijk vast. Het moest de verloedering van de buurt keren. Ook veranderde het percentage sociale huur in de wijk van zeventig procent naar vijftig procent.

In mei van dit jaar is WonenBreburg gestart met de sloop van de Peutz-flats. Die worden zo genoemd omdat ze ontworpen zijn door de architect Frits Peutz. Maandag gingen de woningen aan het Planciusplein naar de vlakte. De bekende muurschilderingen op een van de gebouwen is hier ook mee verloren gegaan. Daarnaast moest in oktober welbekende theesalon De Struyck verhuizen. Het voormalige thuis van de salon is gisteren ook afgebroken.

In totaal worden er 322 portiekwoningen aan de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat, Nansenweg, Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein gesloopt. Zelf wil WonenBreburg er zo'n 110 sociale huurappartementen nieuw terug bouwen. De rest van de grond wordt door de coöperatie verkocht aan een ontwikkelaar. Het is de bedoeling dat daar nog 145 koopwoningen en 15 huurwoningen gebouwd worden. Met de bouw wordt waarschijnlijk in 2021 gestart.