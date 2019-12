Update: Toch geen protest bij distributiecentrum Breda, boeren blazen acties af

BREDA - Farmers Defence Force (FDF) heeft dinsdag aan het begin van de middag de protestactie van morgen afgeblazen. Nederlandse boeren zouden woensdag bij 44 distributiecentra van supermarkten, waaronder de Jumbo in Breda, actie gaan voeren. Hiermee wilden ze een betere prijs voor producten van boeren eisen.

Farmers Defence Force kondigde maandag in een brief, die de NOS ontving en publiceerde, aan bij 44 distributiecentra van supermarkten actie te gaan voeren. De boeren werden woensdag ook verwacht bij het distributiecentrum van Jumbo aan de IABC in Breda. "Het zal gaan om ongeveer 200 tot 1500 mensen per locatie. Op de diverse locaties zullen wij een brief bezorgen met daarin onze wensen", aldus FDF in de brief. "Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zo veel mogelijk inzetten om de omgeving zo min mogelijk te hinderen."

Met een kort geding probeerde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een blokkade te voorkomen. De branchevereniging was bang dat eventuele blokkades voor miljoenenschade zouden kunnen zorgen. Vanochtend deed de rechter uitspraak in deze zaak. De actie mag doorgaan, zolang de distributiecentra en supermarkten niet geblokkeerd of gehinderd worden in hun werkzaamheden. Als dat wel gebeurd, moet de actiegroep een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen. Daarmee is actievoeren voor FDF bijna onmogelijk geworden, want ook bij een protestactie zonder opzettelijke blokkades lijkt hinder onvermijdelijk.

Het FDF heeft dinsdagmiddag bekend gemaakt in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Zolang daarin nog geen uitspraak is, roept de organisatie iedereen op om af te zien van de actie. "Hierbij roepen wij als bestuur van FDF jullie op af te zien van iedere actie bij een lid dat bij het CBL is aangesloten, dus onder meer niet bij DC's (foodservicebedrijf) en ook niet bij supermarkten", aldus Mark den Oever in de Facebookgroep van Farmers Defence Force. "Wij gaan in hoger beroep, maar zolang wij nog geen andere uitspraak hebben, roepen wij jullie op hieraan te voldoen".