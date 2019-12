Bredaas koppel wint ton bij BankGiro-Loterij: 'We gaan ermee naar Houston'

BREDA - Een koppel uit Breda kreeg onlangs de verrassing van hun leven. Bij Museum Catharijneconvent werden Lies (72) en Joop verrast met een bedrag van 100.000 euro van de BankGiro-Loterij. Van het bedrag gaan de Bredanaars naar een grote quilt-tentoonstelling in Houston.

De 72-jarige Lies en Joop uit Breda hadden een dag om nooit meer te vergeten. Het stel werd met een smoes uitgenodigd bij Museum Catharijneconvent. Daar stond ambassadeur Leontine Borsato klaar om hen een cheque van 100.000 euro te overhandigen.

Dit was een grote verrassing voor het Bredase koppel. "Wat een mooi bedrag", vertelt Lies blij aan de loterij. "Ik maak graag quilts. We zouden dus heel graag een reis naar Houston willen maken, daar is een grote quilt-tentoonstelling."