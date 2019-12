Gemeente Breda heeft 'relatief weinig' beveiligingscamera's

BREDA - Breda telt in totaal zo'n 1.769 beveiligingscamera's. Landelijk doen we het niet slecht, maar ten opzichte van andere steden in Noord-Brabant is het toch relatief weinig. Zo zijn er in Den Bosch zo'n 5.482 geregistreerde camera's. Dat blijkt uit stukken die VPNGids.nl na een Wob-verzoek in handen kreeg van de politie.

In totaal hangen er in Nederland 228.530 geregistreerde bewakingscamera's. In de gemeente Breda zijn er zo'n 1.769 camera's aanwezig. Hiervan zijn er 148 publieke camera's, deze zijn in beheer van de overheid. De overige camera's zijn van particulieren of bedrijven. Dit betekent dat er één camera hangt per 104 inwoners.

Vergeleken met het landelijk gemiddelde is dit niet opvallend hoog of laag. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den haag Springen er uit. In de hoofdstad hangen in totaal zo'n 21.816 camera's. Dat zijn er 253 per 10.000 inwoners. Ook zijn er steden met weinig camera's. Het Groningse Loppersum telt 7 camera's per 10.000 inwoners. In Breda is dit aantal 96.

Provincie

In vergelijking tot andere grote steden in Noord-Brabant is het Bredase gemiddelde wel aan de lage kant. In totaal staan er in de provincie 36.134 camera's. Dit betekent dat er per 70 Brabanders één camera is. In Brabant hangen 7 camera's per vierkante kilometer, net iets meer dan het landelijk gemiddelde van 6.

Den Bosch telt 5.482 geregistreerde beveiligingscamera's. In Eindhoven worden op 3.478 camera's beelden vastgelegd en Helmond maakt de top-3 compleet met 2.805 camera's. De cameradichtheid, het aantal per 10.000 inwoners, is het hoogst in Veldhoven. Deze gemeente telt per 10.000 inwoners 379 camera's. Opvallend is dat er in Veldhoven geen publieke camera's hangen. De top drie hierin is hetzelfde als het totaal.