Rekenkamer: Breda gaat ambitieuze klimaatdoelen op huidig tempo niet halen

BREDA - Breda gaat forse inspanningen moeten leveren om haar ambitieuze klimaatdoelen te halen. Dat is de conclusie van het rapport van de Rekenkamer. Op huidig tempo gaat dat niet lukken, blijkt uit het onderzoek.

De gemeente Breda heeft in 2008 ambitieuze doelen geformuleerd: in 2044 CO2-neutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. Breda wil graag koploper zijn op het gebied van klimaatbeleid. Maar om die doelen te halen, gaat Breda flinke inspanningen én investeringen moeten leveren, stelt de Rekenkamer in haar rapport. Daarmee is de stad zeker niet uniek, alle gemeenten in Nederland hebben moeite met het halen van de klimaatdoelen.

Van de eerste maatregelen die moesten zorgen voor het bereiken van de doelen kwam weinig terecht, vanwege de financiële crisis van 2008. De afgelopen jaren maakt de gemeente Breda meer vaart in het verduurzamen van de eigen gemeentelijke organisatie, het vergroten van het aandeel zon- en windenergie en onder andere het uitbreiden van het warmtenet. "De gemeente Breda heeft daarbij vooral geïnvesteerd in voorlichting, bewustwording, overlegstructuren, samenwerkingsverbanden, onderzoek en planvorming", schrijft de Rekenkamer. Die maatregelen kunnen een basis vormen voor concrete klimaatacties, maar zijn zeker niet genoeg. "De gemeente Breda loopt qua zonne-energie en windenergie nog achter op het gemiddelde in Noord- Brabant en de 40 grootste gemeenten. Extra inspanningen zijn dus nodig, mede omdat gemeenten in het landelijke klimaatakkoord een centrale rol in de energietransitie toebedeeld hebben gekregen."

De Rekenkamer trekt 10 lessen uit 10 jaar klimaatbeleid. Daarin stelt de Rekenkamer onder andere dat een beleid vooral gebaseerd op eigen initiatieven van inwoners en bedrijven niet genoeg is. Wanneer de stad alleen daarop rust, gaan de ontwikkeling te traag om de klimaatdoelen te halen. "Mooie ambities zijn nog geen garantie voor een voortvarende uitvoering. En een goede monitoring van de resultaten van het beleid is nodig om als gemeenteraad goed te kunnen sturen en controleren."

Klimaatrisico's

Breda loopt belangrijke klimaatrisico's: Breda is een kwetsbare stad voor de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals wateroverlast, hittestress en droogte. De afgelopen zomers behoorde Breda tot de top 3 van heetste gemeenten in Nederland. Uit een enquête blijkt dat zo'n 80% van de inwoners van Breda zich zorgen maakt over de klimaatveranderingen.