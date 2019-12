Boeren voeren hele ochtend actie bij distributiecentrum Breda

BREDA - De oproep van FDF gisteren was duidelijk. Als de uitspraak van de rechter niet zou veranderen, moesten alle acties bij supermarkten en distributiecentra worden uitgesteld. Maar Bredase boeren laten het er niet bij zitten. Zij trokken vanochtend alsnog massaal naar het distributiecentrum van de Jumbo in Breda. Daar werden ze warm ontvangen met koeken en koffie. Wel blokkeerden enkele boeren tijdelijk de weg, maar daarop greep de politie onmiddellijk in.

FDF trok gisteren de stekker uit de aangekondigde acties, omdat de rechter hen bij hinder van supermarkten en distributiecentra een dwangsom van 100.000 euro oplegde. Maar in de Facebookgroep van Farmers Defence Force werd toen al duidelijk dat de boeren het er niet bij lieten zitten. Veel boeren reageerden al meteen, dat ook zonder steun van FDF zij alsnog actie wilden voeren. Daarom wordt er nu alsnog bij meerdere distributiecentra in het land actie gevoerd. In Breda stonden al vroeg trekkers bij het distrubutiecentrum van de Jumbo. Later op de ochtend blokkeerde een tankwagen ook de weg. Maar daarop werd door de politie onmiddellijk ingegrepen. De politie dreigde de blokkerende boeren aan te houden en hun tractors in beslag te nemen. Daarop zijn de boeren die de weg blokkeerden direct vertrokken.

Files

Niet alleen bij de distributiecentra is het druk. Ook de wegen lopen vol. Dat komt door de langzaamaan-acties van de bouw, waarbij veel boeren zich hebben aangesloten. De boeren en bouwers rijden langzaam op snelwegen en N-wegen en zorgen daardoor voor flinke vertraging. De politie is op de snelwegen rond Breda aanwezig voor handhaving van de veiligheid.

Stikstof

Farmers Defence Force wil dat het kabinet een stikstofakkoord sluit waar de boeren achter kunnen staan. Daar zou onder andere in moeten staan dat er geen agrarische bedrijven gedwongen uitgekocht worden. Dat stikstofakkoord zal nog even op zich laten wachten. Eigenlijk had het er voor kerst moeten liggen, maar dat stelde het kabinet al uit tot januari.

De protestacties van boeren en bouwers is in volle gang. Meerdere (snel)wegen ondervinden hinder van tractoren. Die zijn op weg naar verschillende locaties in Brabant en Zeeland. De politie is aanwezig voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) December 18, 2019