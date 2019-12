Winnaar Staatsloterij meldt zich nét op tijd: lot uit de Hoge Vucht terecht

BREDA - De winnaar van een mini is terecht. Bij de Primera in de Hoge Vucht werd vorig jaar een lot verkocht, waarmee de auto werd gewonnen. Maar de winnaar meldde zich niet, en op 31 december zou het lot verlopen. Onder andere met een tour door de Hoge Vucht in een auto met een dakmegafoon werd aandacht gevraagd voor de situatie. En met succes. Gisteren heeft de winnaar zich gemeld.

Voor de Primera in de Hoge Vucht was het een bizarre situatie. Bij hun winkel werd vorig jaar een lot verkocht van de Staatloterij, waarop een grote prijs viel. Namelijk een Mini ter waarde van ruim twintigduizend euro. Maar de winnaar meldde zich niet. Twee weken geleden stapte één van de medewerkers van de Primera daarom in de Mini en reed ermee rond door de wijk om aandacht te vragen voor de situatie. Via een dakmegafoon werd de boodschap door de wijk geroepen. En met succes. Gisteren meldde de winnaar zich. En dat is net op tijd. Want over twee weken zou het winnende lot verlopen. Of de winnaar ook uit Breda komt, maakte de Loterij niet bekend. Wel is zeker dat het een Brabander was.

Het is voor de Staatsloterij de tweede winnaar die ze vinden, sinds ze begonnen met aandacht vragen voor zes missende winnaars. Eind november meldde de eerste missende winnaar zich al. Toen ging het om een winnend lot van 50.000 euro dat gekocht was bij de Primera in Vlissingen in Zeeland. "We hopen uiteraard dat ook de vier andere winnaars zich melden en wij hen voor het einde van het jaar alsnog heel blij kunnen maken. Dankzij alle media-aandacht én de inzet van de winkeliers waar de loten destijds zijn verkocht, hebben we goede hoop nog meer winnaars te vinden", vertelt Sander van de Vooren, woordvoerder van Staatsloterij.

Staatsloterij zoekt nu nog naar de winnaars van twee MINI's en twee 'halve MINI's' – want spelend met een half Oudejaarslot. De winnende loten van deze prijzen zijn gekocht in Arnhem, Zevenbergen, Vught en Dordrecht. De winnaars hebben tot en met 31 december 2019 23.59 uur de tijd om hun prijs te claimen.