Wildbreiers geven kunstwerk aan Kloosterlaan een 'warme tong'

BREDA - Het kunstwerk aan de Kloosterlaan zal deze winter geen last hebben van een koude tong. De wildbreiers van BuurTTafel Tientjes hebben het kunstwerk namelijk voorzien van een warme sjaal. Ook de boom naast het beeld bleef niet onversierd.

Samen breien, verhalen en ervaringen delen. Bij vereniging Tientjes aan de Kloosterlaan kan het allemaal. Normaal versieren de leden het gebouw van Tientjes met kleurige breisels, maar nu zijn zij ook op pad gegaan. "Na de grote vakantie en de interne verbouwing bij Tientjes, zijn we naar buiten gegaan om te breien."

Zo kreeg het kunstwerk aan de Kloosterlaan een 'nieuw jasje'. De breiers maakte een fleurig versiersel voor om de tong van het beeld. Ook de boom naast het kunstwerk bleef niet onversierd. De leden van Tientjes gaven deze boom wat kleur. Menig passant te voet of op de fiets kon een vrolijke glimlach niet onderdrukken.

Zowel de kunstenaar van het originele beeld, als ook de gemeente Breda gaven de breiers toestemming.

De Walger

Het beeld aan de Kloosterlaan, genaamd 'De Walger', is een kunstwerk van Karel Goudsblom. Het beeld werd in 1993 gemaakt voor de expositie 'Coulissen' in park Wolfslaar. Na afloop van de expositie kreeg Lokaal 01 (een voormalige kunsthal aan de Kloosterlaan) toestemming om het beeld tijdelijk op het grasveldje voor hun gebouw te plaatsen. Uiteindelijk kocht de gemeente het beeld. In 2012 sloot Lokaal 01 haar deuren, maar het beeld is blijven staan.

De Walger is gebaseerd op 'Walger-koppen', die vroeger boven de deur hingen bij een apotheek. Op de gevel van het pand waar Lokaal 01 zat zie je nog steeds twee walger-koppen. De uitgestoken tong zou staan voor 'het achterste van je tong laten zien'.

Ook de boom naast het kunstwerk is volledig versierd.