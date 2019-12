Schattig! Danspaleis komt naar Breda en laat ouderen swingen

BREDA - Nog een paar dagen en dan strijkt het Danspaleis neer in Breda. De missie is om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden. Met muziek als benzine, laden ouderen zich op.

29 december komt het Danspaleis naar het Princenhof in Breda. De missie van het Danspaleis is om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden. Vanuit de visie dat muziek een magisch middel is om mensen bij elkaar te brengen en ouderen in beweging te zetten, is de Danspaleisformule ontwikkeld. Het Danspaleis is een ouderwets gezellig dansfeest voor ouderen en iedereen die van swingen houdt. De PlatenDraaier trekt oude krakers uit de koffer van de sterren van toen: Johnny Hoes, Louis Prima, Lieve Hugo en Doris Day. Van meezinger tot tranentrekker, van merengue tot Engelse wals en van polonaise tot rock-'n-roll: met Het Danspaleis is het altijd bal.

Het Danspaleis is een tankstation van levensvreugde. 'Met muziek als benzine, laden ouderen zich op'. Het Danspaleis maakt geen onderscheid en danst dwars door verschillen heen. Het is een ontmoetingsplaats die aanmoedigt om actief te zijn.