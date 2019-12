Inleverboxen bij supermarkten moeten weggooien van medicijnen tegengaan

BREDA - Wie medicijnen over heeft, kan ze inleveren bij de apotheek. Maar veel Bredanaars nemen daar de moeite niet voor, of weten niet eens dat het mogelijk is. Vijf studenten van Breda University of Applied Sciences deden onderzoek naar de verspilling van medicijnen en ontwikkelden een pilot om het weggooien van medicijnen tegen te gaan. Vanaf morgenochtend is het mogelijk om overtollige medicijnen in te leveren bij zes vestigingen van de Jumbo in de gemeente Breda.

In Nederland belanden veel medicijnen in de prullenbak. Mensen weten niet dat ze ze in kunnen leveren bij de apotheek, nemen er de moeite niet voor, of weten uberhaupt niet dat het slecht is voor het milieu om medicijnen in de prullenbak te gooien. "Medicijnresten vervuilen het oppervlakte- en grondwater en bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Daarom is het belangrijk dat ze worden ingeleverd", legt student Daan Swaanen uit. Samen met vier medestudenten van Buas, Kimberly Arnold, Maud van Dijk, Willem Tiellemans en Joep van Heumen, deed hij onderzoek naar de bereidheid van mensen om medicijnen in te leveren.

De studenten gingen in de zes grootste gemeenten van Noord-Brabant, waaronder dus Breda, de straat op voor een enquête. Daarbij spraken ze 1200 mensen. "Uit ons onderzoek bleek dat slechts een derde van de mensen die we spraken overtollige medicatie terug brengt naar de apotheek of het milieustation. Twee derde van de ondervraagden gooit het weg", vertelt Daan. "Van die twee derde die hun medicijnen weggooien, doet de helft dat omdat ze niet weten dat je het in kan leveren. De andere helft weet het wel, maar neemt de moeite niet."

Inleveracties

Met deze onderzoeksresultaten ontwikkelden de vijf studenten een pilot om het weggooien van medicijnen tegen te gaan. "Daarbij wilden we die twee punten aanpakken. Dus én zorgen dat meer mensen weten dat je medicijnen in kan leveren. Én zorgen dat de drempel om het in te leveren lager wordt." Zo kwamen de studenten op het idee om inleverboxen te realiseren bij supermarkten. "Uit de enquête kwam dat ook naar boven als een plek die veel ondervraagden handig vinden. Veel mensen komen namelijk dagelijks in een supermarkt, dus dat maakt inleveren makkelijker." Bovendien wordt zo ook de bewustwording rond het inleveren van medicijnen groter. "Door de boxen in een supermarkt te zetten, zien veel Bredanaars ze staan. Zo maak je mensen ervan bewust dat je medicijnen niet zomaar in de prullenbak moet gooien, maar dat inleveren een optie is."

De pilot van de vijf studenten gaat van start in Breda. Morgen worden in zes Jumbofilialen in de gemeente inleverboxen geplaatst. Die boxen zijn beschikbaar gesteld door Medifix, en worden maandelijks geleegd door de gemeente. Algemeen directeur van Medifix, Joris van Campenhout, vindt het belangrijk om te zien dat er meer aandacht komt voor het retourneren van medicatie. "Medifix heeft om deze reden 6 Pharmasafe Medicatie Retourboxen beschikbaar gesteld voor deze unieke pilot. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten."

De pilot loopt tot 29 mei 2020; dan ronden studenten van Breda University of Applied Sciences hun onderzoek af en wordt beoordeeld of het inleveren van oude medicijnen via de supermarkt loont.

Locaties

Jumbo Ulvenhout

Jumbo De Burcht

Jumbo Moerwijk (Hoge Vucht)

Jumbo Foodmarket

Jumbo De Donk (Haagse Beemden)

Jumbo Tuinzigt