Boerenprotest houdt aan: twintig tractors van de snelweg gehaald

BREDA - De rust is nog niet teruggekeerd bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Boeren trokken vanochtend massaal met hun tractoren naar het het Bredase distributiecentrum om daar te protesteren tegen de stikstofmaatregel. Eigenlijk zouden de boeren er geen blokkades uitvoeren, maar in de loop van de ochtend besloten enkele boeren toch de weg af te zetten met hun tractors. Politie greep toen onmiddellijk in. 's middag vertrokken de boeren even, maar inmiddels zijn ze weer massaal terug. Ook reden er tractors over de snelweg bij Bavel. Die zijn eraf gehaald en de boeren bekeurd.

Bredase boeren trokken vanochtend massaal richting het distributiecentrum van Jumbo aan het IABC om te protesteren tegen de stikstofmaatregel. Deze staking kwam voor het distributiecentrum wat onverwachts, aangezien gisterenmiddag nog het bericht kwam dat de protestacties werden uitgesteld. Toch was de sfeer aan het begin van de ochtend goed. De medewerkers van het distributiecentrum onthaalden de boeren met koeken en koffie.

De actie verliep in eerste instantie vrij rustig. De sfeer leek wel om te slaan, toen enkele boeren toch de weg blokkeerden. Daarop greep de politie onmiddellijk in. De betreffende boeren zouden worden aangehouden en hun tractors in beslag genomen als zij de weg bleven blokkeren. Daarop loste de blokkade snel op. Agenten zijn een groot deel van de dag aanwezig geweest om ervoor te zorgen dat alles in goede banen verliep. Begin van de middag vertrokken de boeren tijdelijk. Onder andere naar Moerdijk. Maar rond 15.00 uur kwamen de boeren massaal weer terug naar het distributiecentrum.



De politie is nog op enkele plaatsen in Brabant en Zeeland bij actievoerders aanwezig, onder andere in Middelburg, Moerdijk en Geertruidenberg wordt nog actie gevoerd. Er zijn ook nog rondtrekkende groepen. Alles loop naar behoren, wel is er verkeersoverlast. #boerenprotest — Politie Breda eo (@Politie_Breda) December 18, 2019



Files