Mezz zoekt naar oplossing na plots overlijden dichter Jules Deelder

BREDA - De Rotterdamse dichter Jules Deelder is overleden. Dat meldt NOS donderdagochtend. Deelder zou morgen in een uitverkochte Mezz optreden.

De 75-jarige dichter overleed vandaag na een zeer kort ziekbed. De schrijver, dichter, muzikant en performer zou morgenavond optreden in een uitverkochte Mezz. Ook bij de Mezz zijn ze geschrokken van het plotselinge overlijden. "We lezen het net op internet", laat een medewerker weten. "Vreselijk nieuws. We zijn momenteel druk bezig met het zoeken naar een oplossing voor morgenavond." Deelder stond al vaker in de Mezz.

De dichter stond ook bekend als de nachtburgemeester van Rotterdam. Het was een eretitel die hij van de gemeente kreeg omdat hij zich inzette om het avond- en nachtleven in de stad een nieuwe impuls te geven.