Leuk voor de oren: nieuwe muziek vanuit de Grote Toren

BREDA - Wie zijn oren spitst kan vanaf nu nieuwe melodieën horen vanuit de Grote Toren in Breda. Er zijn namelijk nieuwe muziekjes toegevoegd op het automatisch speelwerk van de beiaard.

Vanuit de Grote Toren Breda komen nieuwe melodieën. Er is namelijk weer verstoken, en dat wil zeggen dat er nieuwe muziekjes zijn gezet op het automatisch speelwerk van de beiaard. Een volle dag werk, want het ging ditmaal om 550 met de hand ingeschroefde noten die werden geplaatst door stadsbeiaardier Paul Maassen. Hij kreeg daarbij hulp van de firma Rasenberg.

Oren gespitst! Tot mei 2020 kun je de volgende melodieën iedere dag van 07.00 uur tot 22.45 uur horen vanaf de Grote Toren:

Op het hele uur: Een bewerking van de melancholische melodie Cancion y Danza IX van de Spaanse componist Federico Mompou. Deze versteek eindigt in de uurslag; de Nassauklok uit 1695 van maar liefst 3500kg.

Kwart over: Op 1 december had de nostalgische musical "Annie" haar première in het Chassé theater. Daarom is een korte maar bekende melodie uit deze musical te horen op kwart over.

Half: Voor de viering van "Breda 75 jaar bevrijd" schreef componist Erik Vlasblom het lied "Hier en Daar", uitgevoerd op 29 oktober samen met de beiaard tijdens de feestelijkheden. Stadsbeiaardier Paul Maassen maakte daarvan een bewerking voor het automatisch carillon.

Kwart voor: Een kort fragment van een menuet van wederom Federico Mompou.

Wist je dat ..?

Op het trommelspeelwerk worden met de hand circa 550 noten ingeschroefd voor 4 korte melodieën. Het is vergelijkbaar met een speeldoos, maar dan met een diameter van 1 meter 20 centimeter, en 22.560 gaten om noten in te plaatsen. Deze manier van automatische muziek, is het oudste voorbeeld van zogenaamde "mechanische muziek" en bestond al in de 15e eeuw.



De middeleeuwse stedeling had geen horloge. Voor zijn besef van tijd was hij aangewezen op de stand van de zon, of nog beter, het uurwerk van de Grote Toren. Dit uurwerk had één wijzer (tot 1908) en twee uurslagen; één voor het hele uur, en een andere voor het halve uur; de twee oudste klokken hiervoor worden nog steeds voor hetzelfde doel gebruikt. De automatische muziekjes zijn een waarschuwing dat er een aantal slagen aan komt. Stadsbeiaardier Paul Maassen speelt elke dinsdag- en vrijdagmorgen live tijdens de markt van 11.00 uur tot 12.00 uur.