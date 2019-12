BUas neemt na 42 jaar afscheid van locatie aan Sibeliuslaan

BREDA - Het zijn de laatste loodjes voor de Breda University of Applied Sciences. Al jaren wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe campus aan de Monseigneur Hopmansstraat, die inmiddels bijna helemaal in gebruik is. Vandaag neemt de Hogeschool afscheid van haar locatie aan de Sibeliuslaan.

Maar liefst 42 jaar was Breda University of Applies Sciences, waarvan lange tijd onder de naam NHTV, gevestigd aan de Sibelisliuslaan. Maar met de ver gevorderde ontwikkeling van de nieuwe campus aan de Monseigneur Hopmansstraat, bij de Ignatiusstraat, komt aan die tijd een einde. Vandaag verhuist de hogeschool officieel naar de nieuwe campus en wordt afscheid genomen van de locatie in Ruitersbos.

Ambities

BUas heeft de ambitie om in het buitenland als topinstelling bekend te staan. De nieuwe naam, van Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer naar Breda University of Applied Sciences, en campus moeten daaraan bijdragen. "Het werkveld waar de studenten straks terechtkomen is internationaal", vertelde Elisabeth Minnemann, voorzitter van het college van bestuur, daar eerder al over. "Op de opleidingen proberen we hen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. En hoe meer nationaliteiten, des te meer je leert van elkaar." Door gebruik te maken van één campus waarbij alle opleidingen bij elkaar zitten, wil de hogeschool samenwerkingen tussen opleidingen stimuleren en studenten breder opleiden.

Eén van de meest opvallende gebouwen van de nieuwe campus van BUas is het gerenoveerde klooster.