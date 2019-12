Betoverend Breda opent op de Grote Markt: dit is de planning

BREDA - Vanmiddag is het dan eindelijk zo ver. Dan opent Betoverend Breda officieel op de Grote Markt. De boom zal vanaf dat moment de verhalen van Careltje weer gaan vertellen, en Bredanaars kunnen zich uitleven op het ijs van de schaatsbaan. Dit is de planning voor vandaag.

10.00 uur

Al vanaf 10.00 uur kunnen kinderen met hun ouders terecht bij de Foodhall. Daar kun je een lantaarn knutselen zodat je 's middag deel kan nemen aan Careltjes lichtjesparade.

16.30 uur

Careltjes Lichtjesparade gaat van start. Kinderen lopen met hun lampion in de stoet mee die eindigt bij de boom op de Grote Markt.

17.00 uur

Het ontsteken van de lichtjes. Wethouders Quaars en Adank geven samen met de twee kinderen die de kleurplatenwedstrijd hebben gewonnen het officiele startsein van Betoverend Breda. De lichtjes worden dan ontstoken.

19.00 uur

De schaatsbaan gaat open voor bezoekers. Die avond is het meteen extra feestelijk, want het is Careltjes 'Silent Night'. Dan schaats je met een koptelefoon en geniet van je de muziek die jij leuk vind. Een soort Silent Disco dus, maar dan op de schaatsbaan. Zo'n avond wordt vier keer gehouden in de kerstvakantie.

Betoverend Breda is van 21 december tot en met 1 januari. Ga voor meer informatie naar de website.