Morgen op het station: kerstkoor verwelkomt treinreizigers met kerstklassiekers

BREDA - Wie morgen de trein neemt, kan zomaar verwelkomd worden door een heus kerstkoor. Het koor Sing@Sea treedt zaterdag 21 december op in verschillende stations in Zeeland en West-Brabant, en staat om 16.00 uur in Breda.

Het kerstkoor start morgen in Vlissingen en maakt een tocht langs de stations van Vlissingen, Middelburg, Goes, Roosendaal en Breda. "Het koor start om 10.45 uur in Vlissingen en zingt de bekende kerstknallers maar ook eigen werk", aldus de NS. Rond 16.00 uur wordt het koor in Roosendaal verwacht. Eén van de zangers is stationsmanager Hans Klaassen. "Ik kijk altijd erg uit naar deze tijd van het jaar. Zelf zing ik samen met mijn vrouw bij het koor Sing@Sea. We treden vlak voor de feestdagen op meerdere stations op. Zingen in een koor vind ik ontzettend leuk om te doen en zo zorgen we meteen voor een fijne kerstsfeer op de stations."

Kerstsfeer op de stations

NS brengt de stations ieder jaar weer in kerstsferen en daar horen de kerstkoren bij. Komend weekend zijn er ook kerstkoren actief op de stations van Rotterdam, Zutphen, Eindhoven en Groningen. Meer informatie over alle kerstkoren is hier te vinden.