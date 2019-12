Valerie verblijdt 120 mensen met kerstpakketten dankzij donaties van Bredanaars

BREDA - De jaarlijkse kerstpakkettenactie van Valerie Feskens is weer een groot succes. Zij maakt dit jaar zo'n 120 mensen blij met kerstpakketten die ze samenstelde uit donaties van gulle Bredanaars.

Net niet datgene gekregen wat je wilde hebben van Sinterklaas? Of staat jouw kerstpakket van afgelopen jaar nog half ongeopend op zolder? Dan was je precies de persoon die Valerie zocht. Zij maakt ieder jaar kerstpakketten van spullen die Bredanaars doneren. Het gaat daarbij vooral om spullen die mensen thuis nog ongebruikt hebben staan, en die anders in de prullenbak zouden verdwijnen.

De pakketten doneert Valerie aan gezinnen die het financieel minder breed hebben. Dit jaar worden zo'n 120 mensen verblijdt met een pakket. "We gaan dit jaar maar liefst 40 gezinnen blij maken, dat zijn meer dan 120 mensen, waaronder zeker 75 kinderen en meer dan 30 huisdieren", laat ze weten op haar Facebook-pagina. Daar bedankt ze ook alle donateurs, en de dames van de receptie van woonzorgcentrum Elisabeth. Daar konden alle spullen namelijk worden ingeleverd.