Kerstboom vol wensen in de Grote Kerk voor War Child

BREDA - Onder het motto ‘Wensen voor voor War Child’ organiseert de Grote Kerk Breda vanaf 1e Kerstdag tot en met woensdag 1 januari een Wensen voor War Child actie. Deelnemers van 0 tot 99 jaar worden uitgenodigd om een Kerst-Nieuwjaarswens te maken en die op te hangen in een van de twee grote kerstbomen in de kerk.

Deelname aan deze speciale kerstactie bedraagt minimaal 1 euro. Het opgehaalde bedrag is bestemd voor WAR CHILD en wordt volledig ingezet voor verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in oorlog. Tijdens de actie die overdag van 10 tot 16 uur in en rondom de Niervaert-kapel wordt gehouden, is op beeldscherm en op flyers informatie over WAR CHILD te vinden. Ook wordt naast de tekentafels onder meer een koffie- en thee-hoek ingericht. Uit de verkoop van de consumpties wordt een gedeelte toegevoegd aan het bedrag van de actie voor WAR CHILD.

Alle versierde kaarten blijven tot en met de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020 in de kerk hangen. Dan wordt ook het eindbedrag van alle opgehaalde euro’s voor WAR CHILD bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op www.grotekerkbreda.nl