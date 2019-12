Hitte maar wel 'gewoon' veel regen: 2019 was het op twee na warmste jaar ooit

BREDA - 2019 is het op twee na warmste en op drie na zonnigste jaar ooit gemeten. Opvallend hoogtepunt was het warmterecord dat gebroken werd in Noord-Brabant. In Gilze-Rijen werd op 25 juli maar liefst 40,7 graden gemeten. Dat 2019 warm en zonnig was, wil niet zeggen dat er ook weinig regen viel. Want de hoeveelheid regen was afgelopen jaar 'gewoon' op Nederlands niveau.

Hitte

De gemiddelde jaartemperatuur komt uit op 11,2 graden tegen 10,1 normaal. Alleen in 2014 en 2018 was het warmer met 11,7 en 11,4 graden. Het kwam dit jaar tot maar liefst veertien warmterecords voor de maximumtemperatuur in De Bilt. Dat zijn dagen waarop het warmer is dan ooit op die dag werd gemeten. Daar staat slechts één kouderecord tegenover.

Zon

De hoeveelheid zonneschijn komt gemiddeld over het land uit op 1949 uur tegen 1639 normaal. Slechts drie jaren verliepen nog zonniger. In 1959 scheen de zon 1956 uur en in 2018 maar liefst 2089 uur. Recordhouder is 2003 met 2100 uur. Met landelijk gemiddeld 866 mm neerslag, waar 847 gebruikelijk is, lijkt het qua neerslag een normaal jaar. Regionaal was echter net als in 2018 toch sprake van grote droogteproblemen. Pas in de herfst werd het nat.

Kou

Koud werd het in 2019 niet echt. Het kwam dit jaar in De Bilt tot twee ijsdagen (maximum onder nul), waar een jaar er normaal acht telt. Het aantal vorstdagen (minima onder nul) staat op 37 en loopt misschien nog iets op, maar de normaal van 58 vorstdagen is buiten bereik. Strenge vorst (minima onder nul) kwam in De Bilt niet voor. Al recordlang, sinds januari 2013, heeft het niet meer streng gevroren.