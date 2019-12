Topdrukte bij Hudson's Bay: Nog maar enkele items in de rekken

BREDA - Wie vanmiddag langs of door de Hudson's Bay liep, kon er niet omheen. Het was top druk in de winkel én veel rekken waren leeg. De winkel sluit binnenkort haar deuren. Alles moet weg.

De laatste loodjes voor het filiaal van Hudson's Bay in Breda zijn aangebroken. Koopjesjagers kunnen de laatste artikelen shoppen met hoge kortingen. En dat deed men dan ook massaal. Het was vanmiddag top druk in het Bredase filiaal. Veel viel er niet meer te shoppen, want het merendeel van de rekken was leeg. Alleen de begane grond was nog open. Wie nog wat wilt scoren, moet dus snel zijn.

Vertrek Hudson's Bay

Al langere tijd leek het erop dat het warenhuis Hudson's Bay uit Nederland zou verdwijnen, maar op 19 september werd het definitief. Alle vijftien de filialen in Nederland sluiten.

Alle ruim 1400 werknemers werden op 19 september over het besluit geïnformeerd.

Vestiging Breda

De vestiging in Breda opende op 12 september 2017 in het pand van de voormalige V&D. Hudson's Bay telde 16.660 vierkante meter winkelvloer, verdeeld over vijf verdiepingen.

Lege rekken bij Hudson's Bay.