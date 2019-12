Opletten op Oudejaarsavond: geen bussen en treinen vanaf 20.00 uur

BREDA - Ben jij van plan om met Oudejaarsavond met de bus of trein ergens heen te gaan? Dan moet je wel even opletten. Na 20.00 rijden er namelijk in heel Nederland geen treinen en bussen meer.

De bussen en treinen rijden op Oudejaarsdag gewoon via de normale dienstregeling. Reizigers moeten vooral opletten vanaf 20.00 uur. Dan rijden er in heel Nederland geen bussen en treinen meer. Ritten die voor 20.00 uur beginnen worden wel afgemaakt. Ook de nachtbussen rijden tijdens de jaarwisseling niet in Noord-Brabant.

Ga jij op Nieuwjaarsdag op visite bij familie of vrienden? Hou er rekening mee dat de bussen die dag rijden als op een zondag. Dat betekent dat de bussen minder vaak rijden. Kijk voor de actuele reisinformatie op de sites van de vervoerders.