Mishandeld op kerstavond: Romy zoekt de daders zelf via Facebook

BREDA - Romy Rockx hoopte op een gezellige manier kerstavond te vieren in Breda. Maar dat liep helemaal mis. Samen met een vriendin en een vriend is ze in elkaar geslagen in het uitgaansgebied. Via Facebook is ze nu zelf op zoek naar getuigen van de mishandeling.

De selfie die Romy op Facebook plaatste schokt veel mensen. Romy heeft een flink blauw oog opgelopen na een vechtincident in Breda in de nacht van kerstavond op Eerste Kerstdag. Via Facebook hoopt ze nu getuigen te vinden. "Normaal gesproken zou ik dit niet doen, maar misschien kan het toch een beetje helpen", begint ze haar bericht.

In de nacht van kerstavond op Eerste Kerstdag werden Romy, een vriendin en een vriend mishandeld. Dat gebeurde tussen 02.30 uur en 03.00 uur bij de Tolburg, ter hoogte van de Willy's. "Ik heb flinke klappen gekregen tegen mijn hoofd, en Michael heeft opgenomen gelegen in het ziekenhuis nadat hij buiten bewustzijn was geslagen. De daders bleven doortrappen, gelukkig is het met een sisser afgelopen", schrijft ze. Romy hoopt met haar verhaal getuigen te vinden van het incident die meer weten over de daders. "Van wat ik me kan herinneren gaat het om een groepje van vijf, drie mannen en twee meiden. Ik kan me alleen herinneren dat één kleinere, getinte jongen van 1.75 meter met een brilletje erbij was, en een blanke gast van ongeveer 1,85 meter met blond/rossing haar en een stevige bouw." Ook herinnert ze zich dat één van de meiden een brunette was in een jurkje en één een blondine, beiden rond de 1, 65 meter.

Reacties

De Facebook-post van Romy kan rekenen op veel reacties. Al 400 mensen schreven steunbetuigingen onder het bericht, en de status werd zo'n 1000 keer gedeeld.