Nog drie maanden tot de Verbeeten Challenge: sport geld bij elkaar voor kankeronderzoek

BREDA - Nog precies drie maanden en dan is het zo ver. Dan vindt de zevende editie van de Verbeeten Challenge plaats. Vorig jaar werd er met het sportieve evenement ruim 120.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Bootcampen, fietsen, hardlopen, wandelen of mountainbiken. Bij de Verbeeten Challenge kan het allemaal. Je start in Breda of Tilburg, en sport samen met je vrienden, familie of kennissen geld bij elkaar voor kankeronderzoek. Je kiest je eigen challenge en zoekt je eigen sponsoren bij elkaar. Zo wordt er geld ingezameld voor patiëntvriendelijker behandelingsmethodes door instituut Verbeeten. Dat is dan ook hoe het evenement aan zijn naam komt.

Met de opbrengst van de Verbeeten Challenge 2020 kan Instituut Verbeeten starten met het onderzoek naar de Hyperarc. Met deze techniek kan de manier waarop straling afgegeven wordt op een slimmere manier worden berekend. Gevolg: de dosis straling die in het weefsel rondom de tumor terechtkomt, is lager en hierdoor minder schadelijk. De verwachting is dat er zo minder bijwerkingen optreden voor de patiënt.