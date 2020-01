De laatste dag Betoverend Breda: morgen wordt ijsbaan afgebroken

BREDA - De start van het nieuwe jaar luidt op de Grote Markt ook meteen de laatste dag van Betoverend Breda in. Alleen vandaag nog kunnen Bredanaars komen luisteren naar de verhalen van Careltje en komen genieten van de schaatsbaan.

Betoverend Breda is dit jaar niet alleen iets kleiner dan vorig jaar, maar ook iets korter. Al ruim voor de start van het evenement maakte CityMarketing bekend dat Betoverend Breda niet tot het einde van de kerstvakantie van de basisscholen zou duren, maar tot 1 januari. En dat betekent dat Bredanaars vandaag dus voor de laatste keer kunnen komen genieten van de schaatsbaan en de boom op de Grote Markt.

De schaatsbaan op de Grote Markt is vandaag nog geopend tot 21.00 uur.

Over het algemeen genieten veel Bredanaars en bezoekers al vanouds van de schaatsbaan op de Grote Markt. Alleen de kerstkraampjes worden door sommigen toch wel een beetje gemist. "Ik vind het hier wel gezellig", vertelde de 48-jarige bezoeker van de stad Elroy eerder aan BredaVandaag. "Het is wel jammer dat er geen kraampjes zijn, dat was altijd erg leuk. Lekker slenteren en rondkijken."