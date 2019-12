Steeds meer plekken in Breda Rookvrij: rokers niet meer welkom bij Boykes Speelhoeve

BREDA - Steeds meer plekken in de gemeente worden Rookvrij. En daar komt vanaf 1 januari weer een plek bij: Boykes speelhoeve in Tuinzigt zal rokers voortaan weren.

Na kinderboerderijen Wolfslaar, De Zandberg en Parkhoeve besluit ook Boykes Speelhoeve aan de Kwakkelhutstraat in Tuinzigt rookvrij te worden. Vanaf Nieuwjaarsdag mogen rokers daar geen sigaretje meer opsteken.

Steun van gemeente

De gemeente Breda ondersteunt initiatieven en verenigingen die rookvrij willen worden. Eind november verklaarde Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, kinderboerderij Parkhoeve rookvrij. "Iedereen wil toch dat kinderen rookvrij spelen, leren en opgroeien? Daarom hebben wij ons – samen met vele Bredase partijen - aangesloten bij het landelijke project 'rookvrije generatie'", legde de wethouder destijds uit. "Gelukkig zie ik op vele plekken in Breda initiatieven ontstaan op dit gebied; bij scholen, bij sportclubs, in speeltuinen, etc."