BREDA - Anderhalve week lang stond het centrum van de stad in het teken van Betoverend Breda. Bredanaars maakten fervent gebruik van de ijsbaan op de Grote Markt. Inmiddels is het over met de pret en is de afbouw begonnen.

Het evenement, dat de binnenstad van Breda omtovert in een winter wonderland, ging op zaterdag 21 december van start. De eerste dag van het nieuwe jaar betekende ook gelijk de laatste dag van Betoverend Breda, dat naast iets kleiner dit jaar ook iets korter was. Na anderhalve week te hebben genoten van de ijsbaan op de Grote Markt en de verhalen van Careltje, is het nu tijd dat de stad weer terugkeert naar het normale. Daarom is vandaag de afbouw van het evenement gestart.

De kerstboom wordt uit elkaar gehaald. (Tekst gaat verder na foto)

Over het algemeen hebben de Bredanaars als vanouds genoten van Betoverend Breda. Echter was dit het eerste jaar zonder kraampjes in de binnenstad. Een tegenvaller vonden een meerdere mensen. "Ik vind het hier wel gezellig", vertelt de 48-jarige Elroy eerder tegen deze site. "Het is wel jammer dat er geen kraampjes zijn, dat was altijd erg leuk. Lekker slenteren en rondkijken." Zijn moeder Silah (77) sluit aan bij het gesprek en vult aan. "Vorig jaar waren er van die kleine hutjes in de stad, dat brengt sfeer. De ijsbaan op de Grote Markt is nu voor de cafés wel fijn, maar voor de sfeer heb je iets anders nodig."

Ook Vincent (41) die met zijn kinderen aan het schaatsen is op de ijsbaan mist de kraampjes in de stad. "Vorig jaar was het heel spectaculair, dat is dit jaar wel wat minder." Zijn echtgenote Aefke (38), die langs de kant staat was ook verbaasd dat het dit jaar anders was. "Ik was op internet aan het zoeken naar de kerstmarkt, maar ik kon alleen de schaatsbaan vinden."

De schaatsbaan op de Grote Markt was wel een regelrechte hit. "Een ijsbaan geeft extra sfeer aan de markt, anders is het wel heel kaal", vertelt Klaas (53). Zijn vrouw Kitty (52) vult aan. "De Grote Markt is een goede locatie, dit is het hart van de stad." Ook de 19-jarige Lorenzo is positief over de ijsbaan. "Het ziet er oprecht leuk uit." Cas (18) is het daarmee eens. "Het voegt wat toe, de schaatsbaan op de Markt zorgt voor wat warmte in de stad."