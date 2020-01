Knalgele 'Geldmaat' duikt op in Breda: ABN AMRO, ING en Rabobank voegen automaten samen

BREDA - Had jij 'm al gespot? De knalgele geldautomaat van 'Geldmaat' bij het station in Breda. De komende tijd worden langzaamaan alle pinautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank vervangen voor deze gele versie. Hiermee willen de banken ervoor zorgen dat iedereen gemakkelijk geld kan blijven opnemen.

Nederlanders betalen steeds minder met contant geld. Daardoor wordt het voor banken kostbaar om alle geldautomaten in het land in stand te houden. Om die reden kondigde ABN AMRO, ING en Rabobank in november 2018 aan om een gezamenlijk netwerk van pinautomaten op te zetten. In samenwerking met Geldservice Nederland (GSN) werd 'Geldmaat', de knalgele geldautomaat, gecreëerd. In juni 2019 werd de eerste 'Geldmaat' in Soest in gebruik genomen.

Sindsdien duiken op steeds meer plekken in Nederland de gele automaten op. Zo ook in Breda. Daar werd eind december een automaat van ABN AMRO omgetoverd tot Geldmaat. Wel is deze nog tijdelijk buiten gebruik in verband met de vele plofkraken die hebben plaatsgevonden. Het is nog niet duidelijk wanneer de automaat in gebruik genomen wordt. Het is de bedoeling dat eind 2020 alle geldautomaten van de drie banken hetzelfde knalgele uiterlijk hebben. Ook geen onbelangrijk detail: al die 'Geldmaten' werken op dezelfde manier. Dat is wel zo handig.

In een persbericht op de site van Geldmaat geeft Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland, aan dat de automaten evenwichtiger door het land worden verspreid. "Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen."

De knalgele 'Geldmaat' staat vlakbij het station. (Tekst gaat verder na foto)



Plofkraken

Geldautomaten zijn al jaren doelwit van criminelen, die ze via plofkraken probeerden op te blazen. Een deel van deze automaten staan dicht bij woningen, waardoor die kraken risico's zijn voor omwonenden. Daarom zullen banken en Geldmaat in goed overleg met onder andere gemeenten, politie, winkeliers, gebouwbeheerders en bewoners sommige geldautomaten naar veiligere locaties verplaatsen.

Ook werkt Geldmaat samen met de banken, overheid en politie aan een oplossing voor de plofkraken. Zo willen ze ervoor zorgen dat bankbiljetten bij zo'n kraak onbruikbaar worden. Daarnaast is er besloten om de automaten voorlopig tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends uit te schakelen.