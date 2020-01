Zelf kiezen welk voedsel de boer produceert: binnenkort kan het bij Herenboerderij 'Op 't Lies'

BREDA - Na een aanloopperiode van twee jaar is onlangs Herenboeren Breda succesvol van start gegaan met een oprichtingsvergadering. Tijdens die vergadering tekende 68 geïnteresseerden voor de boerderij die exclusief vers voedsel voor leden produceert.

Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd bedrijf dat wordt gerund door een coöperatie van consumenten die grip willen krijgen op hun eigen voedsel. Er wordt zelf bepaald welke groentes en fruit er wordt geteeld en welke dieren er worden gehouden. De deelnemers nemen gezamenlijk een boer in loondienst die de dagelijkse leiding heeft. Zo hoeven leden niet te verhuizen, maar kunnen ze wel wekelijks vers voedsel ophalen.

In augustus en december hield het bestuur onder het mom van 'beter een goede buur, dan een verre vriend' informatieavonden voor omwonenden. Daar waar eerst argwanend tegen het initiatief werd aangekeken, ging de meesten gerustgesteld naar huis. Na een aanloopperiode van twee jaar is Herenboeren Breda onlangs dan echt van start gegaan. Tijdens een oprichtingsvergadering in de Nieuwe Veste tekenden 68 geïnteresseerden een intentieverklaring voor deelname.

De naam voor de Herenboeren coöperatie 'Op 't Lies' refereert aan de locatie. De boerderij die vanaf Nieuwjaarsdag wordt gepacht bevindt zich op de hoek van de Liesdreef en de Sprundelsebaan. Rondom het perceel loopt al een wandelpad, maar na oplevering gaat de gemeente ook nog een pad over de locatie aanleggen. Het ledenaantal loopt gestaag op, maar pas bij 130 leden gaat de teelt van start. De leden stellen een teeltplan samen, maar praten ook over formele zaken als een huishoudelijk reglement en de sollicitatieprocedure van de boer. Kijk hier voor meer informatie.