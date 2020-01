Rechtbank verklaart Hudson's Bay failliet: winkel in Barones sluit toch

BREDA - Op de laatste dag van 2019 heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Hudson's Bay Nederland uitgesproken. Dat maakte de warenhuisketen gisteravond bekend. Daardoor sluit de winkel in de Barones ondanks een eerdere uitspraak toch.

Eerder deze week sloten bijna alle filialen van Hudson's Bay de deuren al omdat de winkels nagenoeg leeg waren na de uitverkoopactie. Toch was het warenhuis pas per 1 januari formeel dicht. De rechtbank van Amsterdam heeft namelijk op de laatste dag van december pas het faillissement van Hudson's Bay Nederland uitgesproken. Dat werd woensdagavond bekend gemaakt.

Afgelopen september maakte de Hudson's Bay bekend definitief alle vijftien winkels in Nederland te sluiten. Bijna alle winkels in het land draaide verlies en zouden daarom eind dit jaar sluiten. Eind november oordeelde de rechtbank dat de filialen in winkelcentrum de Barones in Breda en in de Amsterdamse Kalverpassage minimaal tot augustus 2021 open moesten blijven. Volgens het hof zouden andere winkeliers in het winkelcentrum er groot belang bij hebben als de winkel open blijft. Zo wordt de toeloop daar naartoe gehandhaafd. Daarnaast rekent het hof Hudson's Bay toe dat zij geen overleg gevoerd hebben met haar verhuurder. Doordat de keten nu failliet is verklaard gaan ook de deuren van deze twee winkels dicht.

De komende weken zullen de filialen helemaal ontruimd worden en opgeleverd aan de verhuurders. De curatoren wikkelen het faillissement verder af.