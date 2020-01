BREDA - Een honderdtal kerstbomen zijn zaterdagavond in de fik gezet tijdens de eerste kerstboomverbranding van het jaar in de Haagse Beemden. Rondom het grasveld aan de Somerweide keken veel buurtbewoners toe hoe hun boom in rook opging.

De tijden op de site hadden voor de nodige verwarring gezorgd, waardoor de toeschouwers er vanuit gingen dat de verbranding om 18.00 uur van start zou gaan. Dit bleek echter pas om 19.00 uur te zijn. Als gulle middenweg werd er gekozen om de kerstboomverbranding om 18.30 uur van start te laten gaan. Op dat tijdstip werden dan ook een honderdtal bomen in brand gestoken op het grasveld aan de somerweide, wat zorgde voor een hoog vuur.

De verbranding in de Haagse Beemden is de eerste van het jaar. Op 5, 11 en 12 januari vinden er in andere wijken in de stad nog verbrandingen plaats. Ook zijn er bepaalde wijken waar alleen een inzameling plaatsvindt. Kijk voor meer informatie hier.