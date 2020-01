Breda rouwt om overlijden zwerver Willem

BREDA - De bekende en geliefde Bredase zwerver Willem is overleden. Dat bevestigt pastor Rob van Uden op zijn Facebook-pagina. Willem overleed 2 januari.

"Voor de schone, witte stenen van de kerk, droogt hij zijn kleren klam van de laatste bui. Sjofel is zijn leven, en de jas die hij afveegt." Dat zijn de eerste regels van het emotionele gedicht dat pastor Rob van Uden heeft gedeeld op zijn Facebook-pagina ter nagedachtenis aan zwerver Willem. Willem overleed 2 januari, en was een bekend gezicht in Breda.

Onder het bericht stromen de condoleances binnen. 'Ik ben er stil van', schrijft iemand. En 'Mooi geschreven!', laat een ander achter. Ook in andere Bredase Facebook-groepen wordt het gedicht massaal gedeeld en laten mensen veel reacties achter.

Lees hier het hele gedicht: