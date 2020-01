Weerbericht Breda: 'Na een dag vol regen, dit weekend droger en meer zon'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor vandaag en het weekend.



De regenfronten van een lagedrukgebied met kern bij de Noordelijke IJszee trekken vandaag over Brabant. En dat zorgt voor veel regen in Breda. Maar van zaterdag tot en met maandag is het tijdelijk droger door de komst van een Frans hogedrukgebied. Winterweer ligt in de verste verte niet in het verschiet.

Weersverwachting voor vrijdag 3 januari 2020

Het is vandaag grijs bewolkt en regenachtig. Pas in de avonduren wordt het droger. De wind waait matig, gemiddeld met windkracht 3 of 4 uit het zuidwesten. Later op de middag en in de avond waait de wind matig uit het noordwesten. Maximumtemperaturen rondom 11 graden.

Het weer voor de volgende dagen

Zaterdag is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en meestal droog weer. De wind waait gemiddeld matig uit het westen, 3 Beaufort. Maxima rond 8 graden. Zondag opnieuw wisselend bewolkt en droog. De wind waait dan zwak tot matig zuidwesten met 2 tot 3 Beaufort. Maxima opnieuw rond 8 graden. Op maandag liggen de temperaturen met maximaal 6 graden op het laagste niveau van de week. Verder staat er een matige zuiden- tot zuidwestenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Het is aanvankelijk zonnig, doch in de loop van de dag komen er wolken opzetten. In de avonduren is er dan kans op regen.

Zo was het weer gisteren (donderdag 2 januari 2020)

Maximumtemperatuur 7,8 graden

Minimumtemperatuur 2,8 graden

Neerslag 0,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdag 3 januari 2020 om 11:00 uur