Weerbericht Breda: 'Winterweer is het niet te noemen, zo zacht'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor maandag 6 januari en de komende dagen.



Een uitgestrekt hogedrukgebied over het vasteland van Europa bepaalt het weerbeeld in Brabant. En dat zorgt voor winterweer, wat zo eigenlijk amper genoemd kan worden.

Weersverwachting voor maandag 6 januari 2020

Vooral in de ochtend hangen er wolkenvelden. Tijdens de middaguren is de lucht wat droger en komen er tijdelijk opklaringen. De wind waait zwak uit het zuiden of zuidwesten, gemiddeld met 2 Beaufort. Het kwik loopt op naar een graad of 8. Tegen en in de avond meer wolken. In de loop van de avond volgt enige regen.

Het weer voor de volgende dagen

Dinsdag is het bewolkt. Later op de dag kans op enige motregen. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 Beaufort. Maxima tot 10 of 11 graden. Woensdag overheersen opnieuw de wolken. Nu en dan kan er wat regen vallen. De zuidwestenwind blijft matig blazen. Temperaturen lopen op naar 12 of 13 graden.

Zo was het weer gisteren (zondag 5 januari 2020)

Maximumtemperatuur 8,1 graden

Minimumtemperatuur 7,1 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld zondag 5 januari 2020 om 21:00 uur