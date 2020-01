Teleurgestelde gezichten bij kerstboomverbranding: 'Bomen ging half uur te vroeg in brand'

BREDA - De kerstboomverbranding is voor veel Bredanaars een gezellig uitje. Maar meerdere bezoekers van de kerstboomverbranding aan de Somerweide ging zwaar teleurgesteld weer naar huis. De reden: onduidelijkheid over de tijd van de verbranding. Via sommige kanalen werd 18.00 uur gecommuniceerd, via anderen 19.00 uur. Uiteindelijk werden de bomen om 18.30 uur aangestoken. En dat betekende dat veel buurtbewoners een half uur te laat aankwamen.

De kerstboomverbranding aan de Somerweide zorgde zaterdagavond voor veel verwarring en teleurstelling bij buurtbewoners. Via sommige kanalen, zoals de website van de gemeente, was namelijk 18.00 uur gecommuniceerd als de starttijd. Maar op borden en in de afvalkalender stond 19.00 uur. Sommige buurtbewoners stonden om 18.00 uur dus al ongeduldig te wachten, terwijl anderen gewoon nog thuis waren in de veronderstelling dat ze nog een uur hadden. Uiteindelijk hakte de brandweer de knoop door om de verbranding om 18.30 uur te starten. Want de stapel was hoog genoeg, en het was gezellig druk.

Maar voor veel andere buurtbewoners betekende die keuze van de brandweer een grote teleurstelling. De Bredase Jolan is één van hen. Zij noemt de situatie 'een aanfluiting'. Toen zij aankwam bij de verbranding, is de veronderstelling dat ze ruim op tijd was, was het vuur al bijna uit. "Heel veel kinderen waren teleurgesteld." Ook de Bredase Ramona laat op Facebook weten boos te zijn over de situatie. "In de app en op de borden staat dat het om 19.00 uur begint. Kom je aan, staat alles al in brand! Blijkt dat het al om half7 was.. Leuk voor de kinderen die bomen hebben verzameld en niet eens meer mee kunnen doen met de loterij."

Dubbelcheck

De gemeente Breda betreurt de situatie. Om komend weekend dergelijke teleurstellingen te voorkomen, heeft de gemeente samen met de brandweer alle tijden nogmaals doorgenomen. Ook zijn de starttijden verduidelijkt. "De kerstboomverbrandingen worden georganiseerd om ontmoeting in de wijk te stimuleren. Aanvankelijk zijn op onze website dan ook enkel de tijden gecommuniceerd waarop het evenement, de ontmoeting dus, begint. Om meer duidelijkheid te geven worden nu ook de tijden van de daadwerkelijke verbrandingen vermeld", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Wel benadrukt zij dat veiligheid altijd voorop staat. "De brandweer kijkt of de stapel niet te hoog wordt en of er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de veiligheid. In uiterste gevallen kan de verbranding ook niet doorgaan."

Wil je weten hoe laat de inzameling of verbranding bij jou in de buurt is? Kijk dan op de website van de gemeente naar de starttijden van het evenement én van de verbrandingen. Komend weekend zijn er nog vier verbrandingen in Breda.