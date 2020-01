Bezorgde ouders geven signaal af aan provincie: verlichting fietspad N639 móet beter

BREDA - Ouders maken zich zorgen over de slechte verlichting van het fietspad van de N639, Bredaseweg, tussen Chaam en Ulvenhout. Die weg is recentelijk opgeknapt, maar de fietspaden zijn minder verlicht dan voorheen. En dat terwijl veel schoolgaande kinderen de weg dagelijks moeten afleggen. De gemeente Breda deelt die zorgen, en wil graag dat de provincie de verlichting verbetert.

Dagelijks fietsen veel jongeren uit Chaam naar school in Breda. Om bij school te komen, moeten zij de N639 af fietsen. Die fietspaden zijn recentelijk opgeknapt, maar sindsdien is de verlichting minder goed. En dat baart zowel ouders als de gemeente zorgen. "De gemeente Alphen-Chaam steunt de ouders die zich zorgen maken, en wil het probleem aankaarten bij de provincie. De provincie is immers verantwoordelijk voor de verlichting langs die weg", legt een woordvoerder van de gemeente Breda uit. "Wij als gemeente Breda steunen dat. Jongeren die in onze gemeente naar school gaan, moeten daar veilig kunnen komen."

Actie

Om een duidelijk signaal af te geven aan de provincie, houdt de gemeente Alphen-Chaam vanochtend een gezamenlijke fietstocht. Scholieren, ouders en wethouder fietsen samen van Chaam naar Breda. "Zo willen we de gedeputeerde Christophe van de Maat van de Provincie Noord-Brabant, die verantwoordelijk is voor de (sociale) veiligheid van de N639, overtuigen dat dit probleem opgelost moet worden. Dat kan bijvoorbeeld door innovatieve verlichting aan te brengen op de stukken waar het fietspad door de beboste gebieden gaat", laat wethouder Frank van Raak weten.

De Bredase wethouder Boaz Adank is enthousiast over de actie. Hij wacht de groep in Ulvenhout, op de rand van de gemeentegrenzen, op met broodjes en drinken. Zo geeft hij zijn steun aan de actie.