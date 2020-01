Broers Frank en Bert zoeken grenzen op met Arctic Challenge

TETERINGEN - Het is aftellen voor Frank en Bert de Langen uit Teteringen. Samen vertrekken zij komende zaterdag vanaf vliegveld Twenthe in Enschede naar Scandinavië om mee te doen aan de spraakmakende Arctic Challenge, een toertocht voor personenauto's dwars door Scandinavië onder vaak moeilijke omstandigheden.

In zeven dagen tijd moet het duo straks zo'n 7.000 kilometer zien af te leggen. Meedoen en de trip tot het einde toe volbrengen zijn voor Frank en Bert de Langen de belangrijkste uitdagingen. Die zijn er dan ook volop.

Sterker nog: de in totaal achttien deelnemende teams van twee personen moeten rekenen op de meest barre omstandigheden. Met veel sneeuw en ijs, gladde wegen en temperaturen die kunnen dalen tot -40°C wordt de deelname aan de Arctic Challenge waarschijnlijk een zware beproeving. Daarnaast wacht de kandidaten nog een andere uitdaging: ze moeten cryptische beschreven routes ontrafelen en coördinaten achterhalen. Het centrale punt wordt gevormd door de Lofoten, een eilandengroep voor de kust van de provincie Nordland in het noorden van Noorwegen.

Navigatiesysteem

"De organisatie stuurt ons meerdere keren per dag coördinaten die ons naar de eindbestemming van die dag moeten leiden", legt Frank de Langen uit. "Op die manier worden we door Scandinavië geleid. Het is hierbij de bedoeling is dat we de beste en liefst ook kortst mogelijke route in de juiste tijd afleggen. De Arctic Challenge is geen snelheidswedstrijd. De deelnemers moeten zich houden aan de maximumsnelheden in de verschillende landen die zij doorkruisen". Uiteraard zijn beide heren bij de voorbereidingen op de Arctic Challenge niet over één nacht ijs gegaan. Bert de Langen: "De organisatie bepaalt elke dag de gemiddelde tijd voor de af te leggen route. Dat doet zij via drie verschillende navigatiesystemen. We gebruiken zelf dan ook drie verschillende systemen en hebben een goede wegenkaart en wegenatlas bij ons. Het komt vooral neer op behendigheid, goed navigeren en anticiperen

Doorzettingsvermogen

Ook in andere opzichten is Team 3 Stoomberg - een verwijzing naar het in Dongen gevestigde automobielbedrijf van Bert de Langen - meer dan voorbereid. "Op onze auto met vierwielaandrijving hebben we beugels gemonteerd die het voertuig moeten beschermen. Ook hebben we gezorgd voor een 220 Volt-aansluiting voor de voeding van onze laptop. Voor de lange ritten nemen we in ieder extra proviand mee". En dan nog is het maar afwachten wat ze straks onderweg nog allemaal zullen tegenkomen, weet het tweetal. "Het is ook een persoonlijke test. Hoe ga je bijvoorbeeld om met tegenslag? Soms moet dag en nacht worden doorgereden. Er wordt dus ook een flink beroep gedaan op ons doorzettingsvermogen".

Goed doel

De broers hebben ook nog een goed doel aan hun deelname aan de Arctic Challenge gekoppeld: ze proberen meteen ook zoveel mogelijk geld in de wacht te slepen voor Stichting WensAmbulance Brabant. Het goede doel is niet toevallig gekozen, zo maakt Bert de Langen duidelijk. "Verschillende keren al ben ik in aanraking gekomen met het bijzondere werk van deze groep vrijwilligers. Zij proberen de laatste wensen van terminaal zieken te vervullen. Nog één keer naar hun favoriete plek bijvoorbeeld. Of nog een laatste keer een dagje naar het strand. Dat verdient alle mogelijke steun".

Ervaringen

Frank en Bert de Langen arriveren op zondag 19 januari weer terug in Nederland. Dan pas ook krijgen zij te horen welk team zich winnaar van de Arctic Challenge 2020 mag noemen. "We gaan natuurlijk ons best doen om zo goed mogelijk te scoren, maar winnen is voor ons niet het allerbelangrijkste. Het gaat ons eerst en vooral om de ervaringen die we tijdens de Arctic Challenge samen opdoen. En we hopen straks natuurlijk een mooi bedrag aan Wensambulance Brabant te kunnen doneren."

Informatie

Surf voor meer informatie naar www.arctic-challenge.nl, www.facebook.com/arcticstoomberg en www.geef.nl/nl/actie/team-stoomberg/donateurs. RTL7 besteedt gedurende de rally diverse malen aandacht aan de Arctic Challenge. Presentator is de bekende voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis.