Ploegendienst Winterfestival en bekerwedstrijd NAC: dringen op P5?

BREDA - Eind deze maand beloofd een drukke periode te worden in en rondom het Rat Verlegh Stadion. Niet alleen keert Ploegendienst Winterfestival voor de tweede keer terug naar P5, ook speelt NAC in eigen stadion voor de beker tegen PSV. Wordt dat dringen op de parkeerplaats?

Donderdag 23 januari neemt de Parel van het Zuiden het in eigen stadion in de beker op tegen het Eindhovense PSV. Twee dagen later vult de parkeerplaats van NAC zich met feestgangers voor de derde editie van Ploegendienst Winterfestival. Een evenement waar veel voorbereiding aan vooraf gaat.

"Wanneer de bekerwedstrijd van NAC plaatsvindt zijn wij al druk bezig met de opbouw voor Ploegendienst Winterfestival", vertelt Tijn Kapteijns, organisator van Ploegendienst. "NAC-supporters zullen dus niet op P5 kunnen parkeren. Er komt een alternatief mobiliteitsplan." Pascal Korsuize, woordvoerder van NAC kan dat bevestigen. "Dat er een alternatief mobiliteitsplan komt, dat is zeker", vertelt hij. "Echter kan ik daar nog niets over zeggen, omdat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt. Gemeente Breda, Ploegendienst en NAC Breda zijn daar momenteel samen mee bezig."

Het blijft dus nog even de vraag waar alle fans van NAC hun auto kwijt kunnen tijdens de bekerwedstrijd. Meer informatie volgt.